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Pressestimme: 't-online' zur Rente als Basisabsicherung

22.04.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zur Rente als Basisabsicherung:

"Wer die viel besprochene "Rentenlücke" schließen will, muss sich selbst um die eigene Altersvorsorge kümmern. Das ist nicht zu viel verlangt. Selbst mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen lässt sich, wenn man früh genug damit anfängt, über mehrere Jahrzehnte ein kleines Vermögen fürs Alter aufbauen.

Umso ärgerlicher, verlogener, populistischer ist es, wenn reflexhaft wie beim Pawlowschen Hund Politiker im linken Spektrum diese Wahrheit ignorieren, ja mutwillig suggerieren, der Staat und die gesetzliche Rente könnten auch künftig mehr als nur einen Teil des Lebensstandards im Alter sichern.

Dem ist nicht so, das sollten alle wissen. Der Kanzler ist nur ehrlich zu den Bürgern. Und das ist gut so."/DP/jha