Pressestimme: "taz" zu Bauernproteste

BERLIN (dpa-AFX) - "taz" zu Bauernproteste:

"Die aktuellen Bauernproteste sind unangemessen. Der durchschnittliche Hof verliert nur etwa 1700 Euro pro Jahr, wenn die Bundesregierung den Rabatt bei der Energiesteuer auf Agrardiesel streicht. Bei zuletzt im Schnitt 115 000 Euro Gewinn der Haupterwerbsbetriebe steht fest: Diese kleine Einbuße wird keinen Hof in die Pleite treiben. Um so unverantwortlicher ist, dass Organisationen wie der Bauernverband nun die Wut vieler Landwirte auf die Ampelkoalition schüren. Die Agrarlobby hat aus einem vergleichsweise nichtigen Anlass - den 1700 Euro jährlich - eine Protestwelle entfacht, die leicht ausufern kann. Rechtsextreme nutzen sie fleißig aus. An mehreren Orten wurden entsprechende Plakate gesichtet - in Wiesbaden zum Beispiel "Tötet Özdemir", in Berlin "Eure Demokratie ist unser Volkstod". Die Extremisten wollen aus dem Protest gegen Subventionskürzungen einen Kampf gegen die Ampel und die liberale Demokratie machen."/zz/DP/jha