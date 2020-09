Pressestimme: 'taz' zum Verbot des Kükentötens

BERLIN (dpa-AFX) - Die "taz" zum Verbot des Kükentötens:

"Klöckner doktert nur an Symptomen herum: Sie will die Branche dazu zwingen, das Geschlecht von Hühnern schon im Ei zu bestimmen. Die Eier mit männlichen Embryonen sollen schon vor dem Schlüpfen zu Tierfutter verarbeitet werden. Dann kann die Agrarindustrie weiter krankheitsanfällige Rassen nutzen, die entweder viele Eier legen oder schnell wachsen. Die Geschlechtserkennung im Ei verhindert also den nötigen Systemwechsel. Wir müssen aber weg von einer Tierhaltung, die unsere Mitgeschöpfe völlig dem Profitstreben unterordnet. Die Lösung könnten zum Beispiel Zweinutzungshühner sein, also Rassen, die sowohl Eier als auch Fleisch in brauchbaren Mengen produzieren. Ja, diese Hühner sind nicht so wirtschaftlich wie hochspezialisierte Rassen. Aber die Bauern müssten laut einer Modellrechnung des Bayerischen Versuchs- und Bildungszentrums für Geflügelhaltung zum Beispiel nur 3,5 Cent mehr pro Ei bekommen, um ihre Mehrkosten wettzumachen."/yyzz/DP/fba