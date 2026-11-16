Pressestimme/'The Irish Times': Russland muss seine Forderungen überdenken

DUBLIN (dpa-AFX) - Zu den Verhandlungen über eine Beendigung des Ukraine-Krieges meint die in Dublin erscheinende "Irish Times" am Montag:

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"Die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin berichtet, dass Russland weiter an seinen Maximalforderungen zur Beendigung des Krieges festhält, der mittlerweile in das fünfte Jahr geht. Allerdings sei Russland nun möglicherweise bereit ist, einen europäischen Platz am Verhandlungstisch zu akzeptieren.

Die Unterstützung der USA für eine europäische Beteiligung ist eine willkommene Kursänderung. Sie entspricht der Erkenntnis, dass Washington keine Vereinbarungen mit Russland über die Aufhebung von Sanktionen, die Rückgabe eingefrorener Vermögenswerte, die Verringerung der Waffenlieferungen an Kiew oder die Neugestaltung der europäischen Sicherheitsstrukturen treffen kann, ohne die aktive Einbindung der Europäer. (...)

Ob jetzt tatsächlich ernsthafte Gespräche unter Beteiligung europäischer Vertreter beginnen werden, bleibt abzuwarten. Selenskyj hat erklärt, dass er jeden Plan, der mit starken Sicherheitsgarantien für sein Land verbunden ist, dem ukrainischen Volk zur Abstimmung vorlegen würde. Doch zunächst muss Russland Bereitschaft zeigen, seine Forderungen zu überdenken, was bislang nicht erkennbar ist."/pau/DP/zb