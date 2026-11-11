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Pressestimme: The Irish Times zu Ukraine vor einem weiteren schweren Winter

DUBLIN (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) kommen am Donnerstag in der Hauptstadt Irlands zu einem Gipfeltreffen zusammen. Dazu meint die in Dublin erscheinende "Irish Times" am Mittwoch:

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"Die von Emmanuel Macron nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 ins Leben gerufene EPG ist ein informelles Forum von fast 50 Ländern. Russland und Belarus sind davon ausgeschlossen. Das Thema des Gipfeltreffens am Donnerstag lautet "Europa - stark, sicher und vernetzt". Die Staats- und Regierungschefs werden über Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Energiesicherheit beraten.

Doch die Ukraine wird weiterhin im Mittelpunkt des Interesses stehen, was nicht überraschend ist. Das Gipfeltreffen findet unmittelbar nach den von den USA vermittelten Gesprächen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern in Abu Dhabi statt, von denen die europäischen Regierungen ausgeschlossen waren. (...)

Es gibt weiterhin erheblichen Anlass zur Sorge. Die Ukrainer stehen angesichts der sich verschärfenden russischen Raketen- und Drohnenangriffe vor einem weiteren düsteren Winter. Zwar konnte innerhalb der EU der Streit über die Unterstützung Kiews nach der Niederlage Viktor Orbans bei der Parlamentswahl in Ungarn weitgehend beigelegt werden. Doch die Kosten dieser Unterstützung und der damit einhergehende Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben erhöhen den politischen Druck auf europäische Regierungen, nicht zuletzt in Deutschland und Frankreich."/pau/DP/mis

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