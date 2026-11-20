LONDON (dpa-AFX) - Zum Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen meint die Londoner "Times" am Freitag:

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"Nach dem Treffen hat der Kreml ein aufschlussreiches Video veröffentlicht. Es zeigt den russischen Staatschef (Wladimir Putin), wie er beim Verlassen der Gespräche zu seinem chinesischen Amtskollegen (Xi Jinping) sagt: "Ich glaube, niemand hätte erwartet, dass alles so gut laufen würde."

Das allein sollte bei allen, denen Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit am Herzen liegen - Werte, die der Westen einst als ihm besonders wichtig bezeichnet hat -, die Alarmglocken läuten lassen. Denn wenn der Mann, der für die umfassende Zerstörung von Grosny, Aleppo und Mariupol - sowie für den Tod oder die Verwundung von Hunderttausenden Zivilisten - verantwortlich ist, seinen jüngsten Auftritt auf der Weltbühne für einen großen Erfolg hält, ist das ein Zeichen dafür, dass es für diejenigen, die seine korrupte und grausame Vision ablehnen, schlecht gelaufen ist. (...)

Konkrete Vereinbarungen sind aus dieser kurzen, aber aufwendigen Darbietung im Geschäftemachen kaum hervorgegangen. Und das, was abgesprochen wurde, kommt den Ambitionen Russlands und Chinas zugute. In der gemeinsamen Erklärung - die unter anderem Kritik am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und an den Vereinten Nationen enthielt - wurde betont, dass die drei Staaten planen, die Produktion und Lieferung von raffinierten Erdölprodukten zu steigern. Das deutet auf eine anhaltende Lockerung der US-Sanktionen gegen russische Kraftstoffexporte hin, obwohl Moskau weiterhin ukrainische Infrastruktur und zivile Ziele bombardiert."/pau/DP/jha