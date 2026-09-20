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Pressestimme/'The Times': Kanzler Merz ist schwer angeschlagen

LONDON (dpa-AFX) - "Bundeskanzler Merz steht mit dem Rücken zur Wand, könnte aber mangels eines klaren Rivalen überleben", schreibt die britische "The Sunday Times" nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Die angespannte Lage des CDU-Politikers analysiert das Blatt wie folgt:

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"Friedrich Merz, Deutschlands angeschlagener Bundeskanzler, hat in der Politik nur eine Handvoll unerschütterlich loyaler Freunde, und der loyalste unter ihnen ist Thorsten Frei, seine rechte Hand im Bundestag. Seit zwei Wochen verbreitet der besonnene Jurist aus dem Schwarzwald unermüdlich, dass sein Chef die Krise überstehen werde und ein Führungswechsel genau das Letzte sei, was das Land derzeit brauche. (...)

Die vorherrschende Meinung in Berlin lautet, dass das verzweifelt wirkt, die letzte Verteidigungslinie für einen Kanzler, dem Energie, Ideen und Unterstützer ausgegangen sind. (...)

Dennoch liegt Frei nicht zwangsläufig falsch, wenn er betont, er sei "absolut sicher", dass der 70-jährige Merz am Ende dieses Jahres noch Bundeskanzler sein wird. Das liegt zum Teil daran, dass Merz nach wie vor keinerlei Neigung zeigt, zurückzutreten. Es liegt aber auch daran, dass es keinen überragend überzeugenden Kandidaten gibt, der ihn ersetzen könnte. (...)

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Merz ist noch lange nicht über den Berg und bleibt höchst anfällig für eine Herausforderung - könnte aber aufgrund des Mangels an ernstzunehmenden Herausforderern noch verschont bleiben."/pba/DP/zb

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