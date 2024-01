Pressestimme: 'Volksstimme' zu Absturz einer russischen Il-76

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Absturz einer russischen Il-76:

"Die Ukrainer schießen ihre eigenen Leute ab! Mit dieser Schuldzuweisung versucht Russland, den Absturz eines seiner Militärflugzeuge propagandistisch auszuschlachten. Nach russischen Angaben hat die Ukraine die Maschine mit 65 ukrainischen Gefangenen an Bord vom Himmel geholt. Die Richtigkeit steht dahin, zumal Kiew nur vage einen geplanten Gefangenenaustausch bestätigt hat. Die Katastrophe hat alles, was diesen bald zwei Jahre tobenden Krieg ausmacht: Tod und Überleben, Hoffnung und Verzweiflung, Wahrheit und Lüge. Dubiose Abstürze mit Verwicklung Russlands sind nicht neu. Der Absturz der Maschine mit dem polnischen Präsidenten Kaczynski in Smolensk 2010 oder der Abschuss eines malaysischen Flugzeuges mit einer russischen Rakete über der Ukraine 2014 sind Beispiele. Nun kommt die zerschellte Il-76 hinzu. Die Tragik liegt darin, dass die Menschen im Flugzeug glaubten, das Schlimmste überstanden zu haben. Doch führte ihr Flug in die Hölle."/scp/DP/he