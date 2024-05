Pressestimme: 'Volksstimme' zu AfD und Europawahl

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu AfD und Europawahl:

"Wenn AfD-Europakandidat Maximilian Krah in Italien darüber schwadroniert, inwieweit SS-Männer Verbrecher waren oder nicht, ist er im EU-Parlament falsch. Krah, bereits schwer in einen Spendenskandal um seinen Mitarbeiter verstrickt, schießt sich mit der Nazi-Verharmlosung endgültig selbst ins Aus. Auch sein mit Korruptionsvorwürfen überzogener AfD-Kollege Petr Bystron steht mit dem Rücken zur Wand. Logisch wäre ein Absturz der Partei: Allein der Wagenburg-Geist der AfD hat solche Rutsche meist verhindert. Schwerer wiegt die Kündigung der Partnerschaft mit der AfD durch den Rassemblement National, die rechtsextreme Le-Pen-Partei in Frankreich. Beide zählten zum Fundament eines rechten Blockes im Europaparlament. Spekuliert wurde zuletzt nicht dessen Zustandekommen, sondern Größe und Einfluss. Dass diese Front nicht zustande kommt, bestätigt die Regel, dass Ultrarechte nicht zu internationalen Bündnissen fähig sind."/yyzz/DP/ngu