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Pressestimme: 'Volksstimme' zu Aigner und die AfD

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Aigner und die AfD:

"Das ging ja fix: Schon einen Tag nach der Nominierung gibt es handfesten Krach um die Präsidentschaftskandidatin Ilse Aigner. Losgetreten durch die AfD. Deren Abgeordnete Beatrix von Storch hatte die Kandidatur Aigners als "Armutszeugnis" eingeordnet. Aigner zeigte der AfD-Fraktion die kalte Schulter und lehnte eine Vorstellungsrunde bei den Parlamentariern ab. Die CSU-Politikerin hat bekundet, die "starke Mitte" vertreten zu wollen. Das kann schnell mit ihrer anderen Absicht kollidieren: dem Überwinden der tiefen politischen Gräben in Deutschland. Auf Sachsen-Anhalt übertragen hieße das, rund 52 Prozent Wähler, die beim AfD und Linkspartei gewählt haben, mit einzubeziehen. Diese Herkulesaufgabe ist gewiss nicht repräsentativ für Deutschland. Aber ein Fingerzeig auf Verhältnisse mancherorts, in denen eine schwächelnde Mitte ein Mauerblümchendasein führt."/DP/jha

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