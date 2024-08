Pressestimme: 'Volksstimme' zu Anschlag von Solingen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Anschlag von Solingen:

Wir werden unsere Art zu leben verteidigen, erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach dem furchtbaren Messerangriff von Solingen. Als Verteidigungsmaßnahme diskutiert die Bundespolitik die zugelassene Klingenlänge von Messern in bestimmten Bereichen. Ein schwer kontrollierbares Verbot von langen Messern soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen? Das glaubt Ministerin Nancy Faeser, die das initiiert hat, wohl selbst nicht. Seit knapp zehn Jahren stehen Tür und Tor in Deutschland für alle offen - zumindest in den Flüchtlingsheimen. Das nutzen auch radikale Islamisten. Wer es nach Deutschland geschafft hat, ist auf der sicheren Seite. Selbst abgelehnte Asylbewerber müssen nicht gehen. Ein muslimischer Krieger genauso wenig wie ein Kriegsverfolgter. Zweifelhafte Gesetzesverschärfungen richten sich gegen die Symptome, die Ursachen bleiben unberührt. Hier muss staatliche Gewalt ansetzen. Sonst werden sich Angst und Gefahr weiter verschärfen./yyzz/DP/mis