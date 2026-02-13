Pressestimme: 'Volksstimme' zu Atomschirm für Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Atomschirm für Europa:

"Die Emanzipation Europas von den USA hat in München einen Zusatzschub erhalten: Soll Deutschland eine Atommacht werden? Nein, sagt Vizekanzler Lars Klingbeil. Das dürfte wohl nicht das letzte Wort gewesen sein. Wer Atomwaffen auf seinem Gebiet hat, riskiert bei einem Angriff die eigene Vernichtung. Für Deutschland wäre das ein Zurück in die 1980er Jahre, als die Hochrüstung im Kalten Krieg Bundesrepublik und DDR zu Startrampen für amerikanische und sowjetische Mittelstreckenraketen machte. Es droht ein Déjà-vu-Effekt. Aber es wären keine Raketen unter fremdem Befehl. Nuklearwaffen haben seit dem ersten Abwurf durch die USA 1945 einzig der Abschreckung gedient. Wäre die Ukraine nicht per Vertrag atomwaffenfrei geworden, hätte Russland niemals angegriffen."