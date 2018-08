Pressestimme: 'Volksstimme' zu Auslaufen der Griechenlandhilfe

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Auslaufen der Griechenlandhilfe:

"Trotz der großen Kreditsumme und fantastischer Rückzahlungsbedingungen bleibt Griechenland ein Problem. Warum sollte das Land ab 2032 Schulden tilgen können? Und wie soll es über 40 Jahre lang abgesehen von Zinsen und Tilgungen einen Haushaltsüberschuss vorlegen? Zurzeit kann nur jeder hoffen, dass der Finanzmarkt weiter an den unbedingten Willen der Eurozone glaubt, Griechenland nicht fallen zu lassen. Am Ende wird dort entschieden, wie viel in den kommenden Jahren noch nachgeschossen werden muss. Griechenland selbst ist weitgehend handlungsunfähig. Mehr sparen geht nicht. Das Tafelsilber ist bald verscherbelt. Ausreichende Investitionen in Infrastruktur und Bildung sind nicht möglich. Viele kluge Köpfe verlassen das Land. Unter diesen Umständen ist sogar die politische Stabilität des Landes keineswegs garantiert. Dabei hat das kleine Griechenland die Strukturprobleme der Eurozone nur deutlich gemacht. Ein wackelndes Italien würde sie sprengen."/zz/DP/she