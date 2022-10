Pressestimme: 'Volksstimme' zu China unter Xi Jinping

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu China unter Xi Jinping

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist spätestens seit dem Wochenende Alleinherrscher des bevölkerungsreichsten Staates der Welt. Im engsten Führungszirkel sitzen nur noch treue Gefolgsleute des 69-Jährigen, der sich inzwischen wahlweise als "Überragender Führer" oder mit dem Mao-Titel "Vorsitzender" anreden lässt. Was tatsächlichen oder nur vermuteten Kritikern droht, hat der Volkskongress warnend gezeigt: Xis direkter Amtsvorgänger, der vergleichsweise moderate Hu Jintao, wurde vor laufenden Kameras abgeführt; seitdem wird sein Name in chinesischen Suchmaschinen zensiert. Das erinnert beklemmend an Nordkorea: Machthaber Kim Jong-un hatte vor neun Jahren seinen Onkel Jang Song Thaek ebenfalls live vor TV-Kameras abführen und später hinrichten lassen. Dem Westen mit seiner starken Wirtschafts-Abhängigkeit vom Reich der Mitte muss klar sein: "Wandel durch Handel" ist gescheitert. Aus China ist die Volksrepublik Xina geworden - mit einem der gefährlichsten Männer der Welt an der Spitze./be/DP/zb