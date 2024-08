Pressestimme: 'Volksstimme' zu Corona-Aufklärung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Corona-Aufklärung:

"Es musste so kommen, und es ist so gekommen. Die übergriffigen Corona-Maßnahmen, deren wissenschaftliche Evidenz - wie wir seit der vollständigen Offenlegung der RKI-Protokolle nun auch amtlich wissen - immer umstritten war, haben für Kinder und Jugendliche schwerwiegende Folgen gehabt. Interessant ist, dass jene Politiker, die im Regelfall zu jeder Wasserstandsmeldung einen Kommentar abliefern, entweder schweigen oder auf der Suche nach Sündenböcken sind. Auch das weiter von Ampel und Union gepflegte Mantra, Deutschland sei insgesamt gut durch die Pandemie gekommen, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Zwar gestehen einige unserer Politiker ein, dass "Fehler geschehen" seien, aber eine ehrliche Aufarbeitung im Bundestag scheut man wie der Teufel das Weihwasser. Allein die skandalösen Vorgänge um die Schulschließungen und die Empfehlungen zur Corona-Kinderimpfung machen einen Untersuchungsausschuss unumgänglich."