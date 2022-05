Pressestimme: 'Volksstimme' zu CSU-Politiker im Zwielicht

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu CSU-Politiker im Zwielicht:

"Die Personalprobleme der CSU sind gewaltig und fallen schon in die Kategorie systemrelevant. Gleich zwei Parteigrößen geht es mit Stephan Mayer und Andreas Scheuer gerade an den Kragen. Der Fall des Ex-Generalsekretärs Mayer ragt dabei heraus. Er offenbart menschliche Abgründe. Mayers Ausfälle gegen einen Journalisten wurden ausgerechnet am Tag der Meinungsfreiheit publik, die Politiker stets preisen. Scheuer holt sein Dilettantismus ein. Die Kosten für die vergeigte Pkw-Maut haben ihm eine Anklage eingebracht. Nicht justiziabel ist, dass die deutsche Verkehrspolitik von 2009 bis 2021 - so lange waren mit den Herren Ramsauer, Dobrindt, Schmidt und Scheuer CSU-Minister am Ruder - die deutsche Verkehrspolitik auf der Stelle getreten ist. Energiewende oder Verkehrswende - sind an den Ministern abgetropft. Das Primat hatte die Geldbeschaffung für bayerische Projekte. Die CSU sollte endlich anfangen, Leute nach Kompetenz auszuwählen. Und nicht nur nach Loyalität zur Partei und deren Chef Markus Söder."/be/DP/he