Pressestimme: 'Volksstimme' zu Deutschlands Schlappe im UN-Sicherheitsrat

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Deutschlands Schlappe im UN-Sicherheitsrat :

"Dass Deutschland seine Beiträge zahlt und die Werte der Weltorganisation tapfer hochhält, reicht nicht. Kleinere - wie Portugal und Österreich - tun das auch. Den Ausschlag bei der Wahl könnte gegeben haben, dass propalästinensische Staaten eher der deutschen Konkurrenz zugeneigt waren. Die Regierungen sowohl in Lissabon als auch in Wien gehen zunehmend auf Distanz zur Politik Israels, die nichts Frieden in Nahost beiträgt. Aus Berlin kommt da wenig. Auch war es ungünstig, dass zwei deutschsprachige Länder gegeneinander antraten - das könnte ein Bonus für Portugal gewesen sein. Deutschland steht in diesem Wettbewerb wie meist beim Eurovision Song Contest da - als großer Geldgeber, aber enttäuschter Verlierer."/yyzz/DP/he