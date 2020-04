Pressestimme: 'Volksstimme' zu 'Diskussionsorgien' um Corona-Strategie

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu 'Diskussionsorgien' um Corona-Strategie:

"In der Präsidiumssitzung der CDU hat Kanzlerin Angela Merkel eine problematische Haltung zu den Diskussionen um Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gezeigt. "Öffnungsdiskussionsorgien" nennt sie das Ringen um den richtigen Weg. Wie schon bei der Öffnung der Grenzen 2015 sind Diskussionen nicht erwünscht. Dabei diskutieren selbst Wissenschaftler höchst kontrovers über Strategien. Jede Maßnahme entscheidet über die Existenz vieler Unternehmen und dort beschäftigter Menschen. Grund genug, sehr genau abzuwägen. Das Ergebnis sieht in Nordrhein-Westfalen anders aus als in Sachsen-Anhalt. Aber es ist vielleicht ein Glück, dass für viele Maßnahmen die Länder zuständig sind und diesmal nicht nur das Kanzleramt. Auf die dort versprochene Tracking-App wartet man übrigens vergebens. Infektionsketten werden weiterhin per Hand nachvollzogen. Immerhin: Dabei verspricht die Kanzlerin den Kommunen endlich Hilfe."/be/DP/he