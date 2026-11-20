MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Dreiergipfel und Folgen für Deutschland:

"Für Deutschland und Europa ist es besonders evident, wie viel Spielraum künftig Russland von Amerikanern und Chinesen zugebilligt wird. Wenn US-Präsident Trump sagt, der russische Staatschef Putin sei sein Freund, macht das dessen Wende im Ukraine-Krieg um 180 Grad nur allzu deutlich. Deshalb auch das Treffen der Pro-Kiew-Koalition als Gegenveranstaltung in Berlin zum Gipfel. Kanzler Merz kann auf diesem Feld kommandieren, delegieren und dozieren - ganz so, wie er auch innenpolitisch am liebsten täte. Da funktioniert es nur nicht. Was letztlich auch mit der Ukraine zusammenhängt: Der Hilfswille ist merklich geschrumpft. Wenn Russland von den USA dabei unterstützt wird, den Krieg in seinem Sinne zu beenden, droht nicht nur der Ukraine Übles. Europa stünde mit dem Rücken zur Wand - und Deutschland müsste führen. Diesen Ernstfall möchte man sich lieber nicht vorstellen."/DP/jha