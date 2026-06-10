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Pressestimme: 'Volksstimme' zu Drohnen auf Russland

11.06.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Drohnen auf Russland:

"Die Behauptung, dass der Ukraine-Krieg an der Front entschieden werde, stimmt schon seit vielen Monaten nicht mehr. Auch dafür, dass die Diplomatie einen Durchbruch zum Frieden bringen kann, gibt es bislang keine Indizien. Dafür ist Bewegung anderswo erkennbar: im russischen Hinterland hinter der Grenze, auf der Krim und in den anderen besetzten Regionen in der Ostukraine. Dort ist die ukrainische Drohnen-Strategie erfolgreich. Sie hat geschafft, die Versorgung mit Kraftstoff empfindlich zu stören. Noch schlimmer: Vor wenigen Tagen wurde ein Passagierzug auf der Krim getroffen. Ein Schock für Tourismuswirtschaft und Gäste mitten in der Hochsaison. Wachsender Unmut der Bevölkerung könnte für den Kreml zu einer größeren Bedrohung werden als eine ukrainische Panzerdivision."/yyzz/DP/men