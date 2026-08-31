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Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Nein der Isländer

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Islands EU-Votum

Den Isländern ist das nationale Hemd näher als der europäische Rock. Das ist schade, denn Island könnte eine Bereicherung für Europa sein. Haben die Nordländer doch in den vergangenen Jahrzehnten beispielhafte Fortschritte gemacht. Die Regelungswut der EU ist aber auch in Reykjavik bestens bekannt. Das Hauptprodukt Islands ist Fisch, und für dessen Fang hat die EU strenge Quoten vorgegeben. Das will die isländische Fischindustrie ganz und gar nicht und ist deshalb letztlich mit Erfolg dagegen zu Felde gezogen. In südosteuropäischen Gefilden sind das wahre Luxusprobleme. Die Westbalkanländer oder Moldau würden nur allzu gern die Eintrittskarte für die EU lösen, Bedingungen hin oder her. Doch vor allem ihre schwachbrüstige Ökonomie ist im Wege. So sind sie in der gleichen Rolle wie Island - als Dauer-Aspiranten der EU./yyzz/DP/zb

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