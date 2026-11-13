13.11.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu EU und Ukraine-Verhandlungen:

"Amerikaner und Russen haben signalisiert, dass die Europäer über das weitere Schicksal der Ukraine mitreden dürfen. Dazu bräuchte es praktischerweise einen europäischen Verhandlungsführer. Diverse Namen kursieren - von EU-Ratspräsident António Costa bis zu Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Vonnöten ist die hohe Akzeptanz bei der Ukraine, Russland und den USA. Damit entfällt schon mal die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Die Russlandfeindlichkeit der Estin ist unübertroffen. Anders bei dem Präsidenten des estnischen Nachbarn Finnland. Alexander Stubb hat schon mit Donald Trump Golf gespielt und kürzlich mit Norwegens Premier Jonas Gahr Støre bei Wladimir Putin angerufen. Dafür bekam Stubb EU-Schelte. Doch besser mal zu forsch, als immer zu zahm. Denn darauf warten sie im Kreml nur."/yyzz/DP/he