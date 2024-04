Pressestimme: 'Volksstimme' zu Folgen des IS-Terrors

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Folgen des IS-Terrors:

"Da haben der französische Verteidigungsminister und sein russischer Kollege miteinander telefoniert, die US-Geheimdienste den Kreml gar vor dem Anschlag mit mehr als 140 Toten auf die Musikhalle nahe Moskau gewarnt. Hieß es nicht immer, es gebe für Verhandlungen über die Ukraine keine Drähte mehr zu nach Russland? Das ist offensichtlich falsch. Und doch ein wenig beruhigend: Im schlimmsten Fall - vor einem Atomschlag also - könnten beide Seiten intervenieren. Der Hintergrund der plötzlichen Kommunikation ist bitterernst. Die IS-Terroristen sind trotz ihrer Niederlage in Syrien weiterhin präsent und in der Lage, mit aller Brutalität wie am Rande Moskaus zuzuschlagen. Die Islamisten bleiben Todfeinde der Ungläubigen, egal ob in Russland, Frankreich oder Deutschland. Nach dem Prinzip, dass der Feind meines Feindes mein Freund ist, eröffnen sich für den Westen und Russland neue Aussichten für eine Verständigung. Vorausgesetzt, der Wille ist da."/yyzz/DP/he