Pressestimme: 'Volksstimme' zu Fußball-Nationalmannschaft

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Fußball-Nationalmannschaft:

"An eine gewisse Schwarzweiß-Malerei hat man sich beim Thema Fußball-Nationalmannschaft ja längst gewöhnt. Nun ist also alles wieder gut. Die DFB-Elf gewinnt in Holland, bietet den Großen wieder Paroli. Ein paar Tage vorher war das alles noch ganz anders. Da war das (personell völlig anders aufgestellte) Team für einige sogar zu schlecht, um mit Serbien mitzuhalten. Die Spiele gegen Serbien und Holland zeigen wie im Zeitraffer das Wahrnehmungsdilemma der Nationalmannschaft. Der einzige Unterschied war, dass die DFB-Elf am Sonntag das eine Tor zum Sieg gemacht hat, gegen Serbien aber bei besten Chancen geschludert hat. Ein lichter Moment kurz vor Ende einer vogelwilden zweiten Halbzeit macht den Unterschied. Im wirren Kampf um die Deutungshoheit ist Bundestrainer Joachim Löw nicht zu beneiden. Er muss einen Neuaufbau leisten. Und dabei hilft nur Objektivität. Stand heute hat Löw ganz viel Talent. Und genauso viel Fragilität. Viel Licht. Und genauso viel Schatten."/zz/DP/he