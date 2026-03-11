DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.149 -1,1%Euro1,1540 -0,1%Öl98,66 +5,4%Gold5.148 -0,2%
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Julia Klöckner in Kiew

12.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Julia Klöckner in Kiew:

"Der Auftritt in Kiew liefert Zitate und Bilder, die Julia Klöckner helfen könnten, Bundespräsidentin zu werden. Denn nach fast 80 Jahren Bundesrepublik soll im kommenden Jahr die erste Frau ins höchste Staatsamt gewählt werden. Die Schar potenzieller Anwärterinnen allein in CDU und CSU ist lang. Neben Parlamentspräsidentin Klöckner wären da Familienministerin Karin Prien, die frühere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Hinzu kommt noch Ilse Aigner von der CSU, Präsidentin des Bayerischen Landtags. Ein Plus an Charisma gegenüber Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier ist aber kaum erkennbar. Eher bei Schriftstellerin Juli Zeh, die auch ins Spiel gebracht wurde. Unter Leuten kennt sie sich bestens aus."/yyzz/DP/nas