Pressestimme: 'Volksstimme' zu Klage gegen Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Klage gegen Deutschland:

"Die Welt bangt: Wann stürmen die Israelis Rafah? Die USA fordern dringend Mäßigung von Israel, Staaten wie Frankreich, Jordanien und Ägypten dringen auf eine sofortige Waffenruhe. Deutschland hingegen steht am Pranger und muss sich vor dem Menschengerichtshof für seine vorbehaltlose Unterstützung Israels rechtfertigen. Die Klage Nicaraguas wegen Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen hat SPD-Außenpolitiker Roth gleich mal als Populismus zurückgewiesen. Katrin Göring-Eckardt (Grüne) verteidigt deutsche Waffenlieferungen an Israel. Wenn die Hamas nicht mehr kämpfe, sei der Krieg auch zu Ende, meint sie. Ständiges Buckeln ersetzt die nötigen Kontroversen mit Israel. Ex-Kanzlerin Angela Merkel , die das Schicksal Israels als deutsche Staatsräson einordnete, sagte zum beiderseitigen Verhältnis: "Wir haben gelernt, auch über strittige Themen intensiv zu sprechen." Dieser produktiv-kritische Geist ist in der Ampelregierung verschwunden."/yyzz/DP/he