Pressestimme: 'Volksstimme' zu Lauterbachs Forderungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Lauterbachs Forderungen:

"Die Erfahrung mit den verschiedenen bislang praktizierten Varianten von Lockdown zeigen: Deutschland fährt mit je nach Bundesland mehr oder weniger unterschiedlicher Geschwindigkeit durch einen Nebel von Vermutung, Hoffnung und politischem Kalkül. Niemand kennt den genauen Kurs, der alle paar Wochen eher versuchsweise korrigiert wird. Nach kurzer Erholung steigen die Corona-Zahlen dann jedesmal verlässlich wieder auf neue Höchstwerte. Hier setzt die Forderung von SPD-Politiker Karl Lauterbach, mag man von ihm halten, was man will, völlig richtig an: Unbegrenzter scharfer Lockdown, der erst gelockert werden darf, wenn die Inzidenzzahlen unter den Wert von 25 sinken. Wir haben gelernt: Verschiedenste Lockerungen aus politischer oder wirtschaftlicher Rücksicht sind zwar nachvollziehbar, aber nicht geeignet, die Infektionsgefahr zu minimieren. Vielmehr verlängern sie die Pandemie. Und das kostet neben Menschenleben und Gesundheit jede Menge Geld."/yyzz/DP/nas