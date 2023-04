Pressestimme: 'Volksstimme' zu Nato-Chef Stoltenberg in Kiew

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Nato-Chef Stoltenberg in Kiew:

"Die Rolle von Nato-Chef Jens Stoltenberg ist nicht nur im Hinblick auf den Ukraine-Krieg undurchsichtig. In jungen Jahren war der Norweger in linksextremen Kreisen unterwegs und warf aus Protest gegen den Vietnam-Krieg Steine auf eine US-Botschaft. Später hatte er Kontakt zum KGB-Agenten Boris Kirillow und wurde in der Moskauer Lubjanka als Quelle unter dem Namen "Steklow" geführt. Im Juni 2022 überraschte Stoltenberg im finnischen Naantali, als er an den von Stalin erzwungenen Friedensvertrag von 1947 erinnerte. "Wie viel Land will die Ukraine opfern?", fragte er in Richtung Kiew. Finnland habe Karelien an die Sowjetunion abtreten müssen, konnte aber damit "als unabhängige, souveräne Nation hervorgehen". Sein gestriger Besuch bei Selenskij kann vieles bedeuten. Die Allgemeinplätze, die Stoltenberg auf der Pressekonferenz verkündete, werden sicher nicht die Hauptthemen gewesen sein. Über die seit längerem angekündigten Frühjahrsoffensive der Ukraine, der inzwischen das Adjektiv "möglich" vorangestellt wird, verlor man dagegen kein Wort."/yyzz/DP/he