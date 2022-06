Pressestimme: 'Volksstimme' zu Nato-Gipfel und Russland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Nato-Gipfel und Russland

Seine erste deftige Niederlage im von ihm angezettelten Ukraine-Krieg erleidet Kremlchef Putin nicht im Donbass, sondern in Madrid. Was er immer herbeigeredet hat, passiert nun: Die Nato knallt ihm einen Militär-Riegel vor die Ostgrenze des Reiches, der seinesgleichen sucht. Mit der Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato bekommen es die Russen erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg mit einem wirkungsvoll gesicherten Nordeuropa zu tun. Weiter südlich erhält Polen ein neues US-Kommando, wichtig auch für die Verteidigung des Baltikums. In Deutschland sollen wieder mehr amerikanische Soldaten stationiert werden. Im Süden Europas hat sich die Türkei nach trickreichem Poker um die Aufnahme der Skandinavier letztlich klar zur Allianz bekannt. Das Bündnis erlebt eine Auferstehung, die bis vor kurzem unvorstellbar schien. Kein Grund zum Überschwang: Es ist ein reiner Akt der Selbstverteidigung./ra/DP/zb