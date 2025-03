Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuen Jobs für Spitzenpolitiker

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu neuen Jobs für Spitzenpolitiker:

"Während sich drei Grünen-Funktionäre um den Posten eines Vizepräsidenten des Bundestages balgen, schwebt Außenministerin Annalena Baerbock in anderen Höhen. Sie ist auf dem beruflichen Sprung nach New York. Die scheidende Ministerin soll anstelle der deutschen Diplomatin Helga Schmid Chefin der UN-Vollversammlung werden. Das stößt in der deutschen Politik auf schmale Zustimmung und breite Ablehnung. Der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, nennt das treffend eine Unverschämtheit. Frau Baerbock hat sich offensichtlich in einen Fettnapf gesetzt, der groß ist wie ein Swimmingpool. Die schamlose Begünstigung von Parteigrößen und sonstigem Personal einer Regierung beim Machtwechsel war und ist beileibe nicht auf die Grünen beschränkt. Als Gerhard Schröder (SPD) nach der Abwahl als Kanzler 2005 zum russischen Öl-Lobbyisten mutierte, war die Erregung zu Recht groß. Schröder hat sich den Job dabei noch selbst besorgt."/yyzz/DP/nas