Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ost-Ministerpräsidenten

31.07.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Ost-Ministerpräsidenten

Die CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten machen endlich Druck auf Merz und die Koalition, den größten Klops der Rentenreform abzuräumen: Es geht um die abschlagsfreie Rente für jene, die 45 Jahre und länger die deutsche Wirtschaft am Laufen gehalten haben. Wer mit 16 einsteigt und immer am Band steht, soll in Zukunft 54 Jahre - also bis 70 - arbeiten, um eine ungekürzte Rente zu erhalten. Wer - wie viele Akademiker - mit 28 startet, käme bereits nach 42 Jahren dahin. Gerecht ist das nicht. Die Rentenreform muss noch mal in die Werkstatt. Besonders würdelos ist der Vorschlag, Langzeitarbeiter erstmal zum Arzt zu schicken, wenn sie denn etwas eher eine ungekürzte Rente wollen. Eines muss klar sein: Wer eher anfängt, darf auch eher aufhören - ohne Strafe und Abzug./yyzz/DP/zb