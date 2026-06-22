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Pressestimme: 'Volksstimme' zu Pantisano und CDU

23.06.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Pantisano und CDU:

"Pantisanos Äußerung hat großen Einfluss auf den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Warum? In Umfragen steht die derzeitige Koalition aus CDU, SPD und FDP ohne eigene Mehrheit da. Sollte die AfD bei der Wahl die absolute Mehrheit verpassen, würde es auf eine CDU/SPD-Minderheitsregierung hinauslaufen - womöglich toleriert von der Linken. Doch Pantisanos Frontalangriff lässt Brücken bröckeln, die behutsam zwischen Politikern von CDU und Linken aufgebaut worden sind. In der Union werden nun diejenigen gestärkt, die die Linke seit jeher nicht zur demokratischen Mitte zählen und mit dieser Partei nichts zu tun haben wollen. Dass sich Sachsen-Anhalts Linke-Spitzenkandidatin Eva von Angern maximal von Pantisano distanziert, wird da kaum helfen."/DP/jha