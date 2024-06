Pressestimme: 'Volksstimme' zu politischer Gewalt in Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu politischer Gewalt in Deutschland:

"Selbst der landläufig als Sicherheitsgarantie geltende Polizeischutz ist im deutschen Wahlkampf nur noch bedingt wirksam. In Mannheim musste ein Polizeibeamter den Einsatz bei einem Wahlkampftermin selbst mit seinem Leben bezahlen. Der Messer-Tod ein erschütternder Höhepunkt der aus dem Ruder laufenden politischen Auseinandersetzungen. Festzuhalten bleibt nach diesem Frühjahr: Was sich in der öffentlichen Debatte an Unruhe, Ängsten und Bedrohungen manifestiert - virtuell in Internet-Kanälen besonders intensiv - artet zunehmend in reale Gewalt aus. Parteiplakate wurden schon immer zerfetzt. Dass aber die Leute an den Wahlständen angegangen werden, die darauf zu sehen sind, ist neu. Ausgangspunkt sind die extremen politischen Ränder, aber es sind keine Randerscheinungen mehr. So ist der Islamismus, für den das mal galt, neben Rechts- und Linksextremismus längst eine alltägliche Gefahr. Fundamentalisten, die das Kalifat fordern, wollen nur eines: diesen Staat kippen."/yyzz/DP/men