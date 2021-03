Pressestimme: 'Volksstimme' zu Pop-up-Radwege

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Pop-up-Radwege:

"Dass einer Person mehr Platz und Rechte eingeräumt werden, nur weil sie von einer Tonne Metall umgeben ist, ist rational nicht begründbar. Zumal Autofahrer in den Innenstädten der Großstädte eher Probleme machen, als sinnvoll die Mobilität zu befördern. Wir sehen Reste einer Ideologie aus den 60ern, als es als fortschrittlich galt, menschenfreundliche Städte in Auto-Städte umzubauen. Seit einigen Jahren haben Stadtplaner erkannt, dass Radfahrer in der City kein Problem sind, sondern Problemlöser und das gleiche Recht auf Fahrwege haben müssten wie Autofahrer. Leider bricht sich diese Erkenntnis erst zu einer Zeit Bahn, in der Stadtplaner weder Konzepte entwickeln noch umsetzen können. Die Politik hat ihnen Macht und Mittel genommen. Deshalb gibt es Pop-up-Radwege. Berlin wird vollgemüllt mit Verkehrsbaken und Baustellenabsperrungen, um vorläufige Radwege durch das Auto-Chaos zu bahnen, durch das sich bisher die Radfahrer schlängelten. Nur Corona macht das rechtlich möglich. Ein Aufbruch ist das nicht."/yyzz/DP/he