Pressestimme: 'Volksstimme' zu Rentenpaket der Koalition

07.08.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Rentenpaket der Koalition

Sozialministerin Bärbel Bas hat Recht mit ihrer Einschätzung: Dieses Rentenpaket ist eine Botschaft an die Generationen. Wer über Jahrzehnte in die Rentenkasse eingezahlt hat, soll im Alter auskömmlich leben können. Gleichwohl sind die schwierigen Finanzfragen für die nächsten Jahre nicht geklärt. Die Rentenformel ist bereits jetzt so strapaziert, dass ein immer größer werdender Teil der Rentner mit einer Mini-Rente klarkommen muss. Im Herbst sollen weitere Vorschläge auf den Tisch kommen. Dabei muss genau darauf geachtet werden, dass die soziale Balance gehalten wird. Die Axt an die Rente zu legen, andererseits Milliardenbeträge für Rüstung und das jahrelange Verharren in Bürgergeld auszugeben, ist der Gesellschaft schwer vermittelbar. Und es geht auch um Verteilungsgerechtigkeit im Hinblick auf das Pensionsprivileg der Beamten. Deren Pensionen liegen im Schnitt deutlich über den der Renten, ohne eigene Beteiligung. Wenn die Politik die Rentenausgaben begrenzen will, sollte sie das Ganze im Blick haben./yyzz/DP/zb