Pressestimme: 'Volksstimme' zu Sender-Aus bei ARD und ZDF

05.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Sender-Aus bei ARD und ZDF:

"ARD und ZDF räumen bei ihren Spartenkanälen auf, es wird nach Kräften fusioniert und eingestellt. Die Sendeanstalten reagieren damit auf politische Forderungen - wobei Sachsen-Anhalt ganz vorn mitspielt - und orientieren sich an den Einschaltquoten, die bei den aussortierten Programmen unter ferner liefen rangieren. Sie sollen aber neben der Unterhaltung auch den Horizont der Zuschauer erweitern. Inhaltliche Verflachung wird nun zum Programm. Der privaten Senderlandschaft mit ihren Trash-Angeboten hecheln die öffentlichen Programme mit ihren Krimi-Festivals, Wiederholungsrekorden und Belehrungsarien hinterher. Die gut bezahlten Senderchefs können sich zurücklehnen: Die Hauptsender und die Regionalprogramme bleiben erhalten, obendrauf gibt's es verschlanktes Spartenprogramm. Von Niveau war nie die Rede."/yyzz/DP/stw