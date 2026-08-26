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Pressestimme: 'Volksstimme' zu Söder beim Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Söder beim Wahlkampf in Sachsen-Anhalt:

"Mit dem Wahlkampfauftritt von Sven Schulze und Markus Söder hat die CDU in Sachsen-Anhalt endlich den richtigen Ton getroffen. Zu oft wurde sich an möglichen Konsequenzen einer AfD-Regierung abgearbeitet. Dahinter stand eine Bedrohungskulisse. Das ist zu wenig, um Unentschlossene zu mobilisieren. Dafür braucht es Visionen, wohin sich das Land entwickeln soll. Die AfD hat das schon länger verstanden. Statt auf Tiraden setzt ihr Spitzenkandidat seit Wochen auf positive Aufbruchstimmung mit der Betonung von Heimat und Gemeinschaftsgefühl. Schulze und Söder haben nun eine positive Perspektive auch für die CDU nachgeliefert. Jobs und Arbeitsplätze, verbunden mit einem Hunger nach Aufstieg und der Verwurzelung in der Heimat Sachsen-Anhalt. Kaum ein anderes Bundesland taugt dabei besser zum Vorbild als Bayern. Wenn Markus Söder sagt, er und Bayern seien "null, Komma null" satt, ist das etwas, das anstecken kann. Wahlen gewinnt man nicht mit Warnungen, sondern indem man Menschen begeistert."/yyzz/DP/he

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