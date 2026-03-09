DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Pressestimme: 'Volksstimme' zu SPD-Absturz in BW

10.03.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu SPD-Absturz in BW:

"Die Sozialdemokraten tuschieren mit 5,5 Prozent im südwestdeutschen Industriearbeiterland die Grenze zur Irrelevanz. Warum schaffen es die echten Schwarzen und geschwärzten Grünen, die Mitte so besetzen, dass für die Roten kein Platz bleibt? Die Antwort darauf in Umfragen ähnelt sich: Die SPD kümmert sich zu viel um die Leute ohne Arbeit und zu wenig um diejenigen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Die Parteichefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil können das zu widerlegen versuchen, wie sie wollen - es kommt nicht an. Ausnahmen gibt es: In Flächenländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg behauptet die SPD ihre Macht. Pragmatisch und so ideologiefrei, wie sich Cem Özdemir vor der Wahl geriert hat."/yyzz/DP/mis