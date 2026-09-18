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Pressestimme: 'Volksstimme' zu Spritpreisen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Spritpreisen

Für einen Moment schien es, als habe der angezählte Bundeskanzler Friedrich Merz einen Fluchtweg aus dem Umfragetief gefunden. "Sehr bald" werde seine Regierung Vorschläge vorlegen, wie Autofahrer in Zeiten von täglich neuen Höchstpreisen für Benzin und Diesel entlastet werden können. Doch seit der Merz-Ansage am Dienstag hat sich in der Koalition lediglich eine muntere Kakophonie entwickelt. Andere Regierungen zeigen sich tatkräftiger: Italien erlässt allen Autobesitzern mit maximal 110 PS unter der Haube zeitweise die Kfz-Steuer - und bringt damit auch einen sozialen Aspekt ins Entlastungspaket mit ein. Kleine Länder wie Luxemburg, Kroatien oder Slowenien stemmen sich schon seit einiger Zeit gegen die Macht der Ölkonzerne und haben Spritpreisdeckel eingeführt. Und die deutsche Regierung? Hat immerhin erkannt, dass irgendwie Handlungsbedarf besteht.../yyzz/DP/zb

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