Pressestimme: 'Volksstimme' zu Starmer-Besuch in Berlin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Starmer-Besuch in Berlin:

"Die Regierungschefs Keir Starmer und Olaf Scholz haben einiges gemeinsam: Beide lenken als Sozialdemokraten die Geschicke zweier wichtiger Staaten, haben es mit schwacher Wirtschaft sowie Migrationskrisen zu tun und sind entscheidende Ukraine-Unterstützer. Was seit gut vier Jahren Großbritannien und Deutschland trennt, ist die EU-Außengrenze. Starmer will und muss den Spagat bewältigen, trotz der Trennung von der EU enge Verbindungen über den Ärmelkanal zu pflegen. Dafür ist die militärische Kooperation ein probates Mittel, zumal die Bundesregierung hier Nachholbedarf geltend macht. Neben den Franzosen verfügen nur die Briten über Kernwaffen in Westeuropa, was eine Sonderrolle ausmacht. Die akademische Kooperation hat eine lange Tradition. Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr Erasmus-Mitglied, aber Partner des Programms. Der Studentenaustausch kann einer der Garanten für gedeihliche deutsch-britische Beziehungen sein."/yyzz/DP/nas