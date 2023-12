Pressestimme: 'Volksstimme' zu steigenden Strom-Netzkosten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu steigenden Strom-Netzkosten:

"Die steigenden Kosten für die Übertragungsnetze sind auch Resultat einer verfehlten Energiepolitik in Deutschland. Man muss sich mal vorstellen: Da drehen sich im Norden Hunderte Windräder, sie können aber nicht eine einzige Kilowattstunde einspeisen, weil schlicht Kabel fehlen. Und die Windmüller werden für nicht gelieferte Ware entschädigt. Bezahlen müssen diesen Irrsinn Haushalte und Unternehmen. In einer vernünftig organisierten Wirtschaft würde der Ausbau von Windparks und Stromleitungen Hand in Hand gehen. In Deutschland aber triumphieren Gefühl und Ideologie über Sachverstand und Markt. Der überhastete Atomausstieg 2011 und der politisch befeuerte Ausstieg aus Fossilen unter Missachtung der marktwirtschaftlichen Wirkung des Emissionsrechtehandels sind Beleg dafür. Auf der Quittung stehen weltweit höchste Strompreise. Deutschland ein Vorbild? Nein, denn die meisten Länder können sich diesen Luxus gar nicht leisten."/yyzz/DP/he