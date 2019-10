Pressestimme: 'Volksstimme' zu Surface-Phone von Microsoft

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Surface-Phone von Microsoft:

Es hat zwei 5,6 Zoll große Bildschirme, lässt sich komplett um 360 Grad auffalten und - das wichtigste - man kann damit auch telefonieren. Was Microsoft auf seinem Surface-Event in New York vorgestellt hat, ist gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Offenbar will das Unternehmen aus Redmond trotz des Windows-Phone-Debakels in den Smartphone-Markt zurückkehren. Bemerkenswert ist, dass der Windows-Konzern ein Gerät ohne Windows im engeren Sinn vorstellt - sondern mit Android von Konkurrent Google als Betriebssystem. Das wäre vor fünf Jahren unvorstellbar gewesen. Coole Hardware mit funktionierender Software? Die kommt in der Regel von Apple. Es scheint, als habe sich hier eine Allianz gegen den iPhone-Giganten gebildet. Zwischen den drei Großen ist ein Wettbewerb entbrannt. Es geht im Kern um die Antwort auf die Frage: Was kommt nach dem Smartphone? Überraschenderweise hat ausgerechnet Microsoft ein erstes Gerät präsentiert. Der Coup ist gelungen./al/DP/he