Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trump-Putin-Treffen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Trump-Putin-Treffen

Man weiß kaum, was mehr deprimiert: Das seit dreieinhalb Jahren währende Sterben in der Ukraine oder der große, meist leere Töne spuckende US-Präsident. Jetzt also mal wieder spektakuläre Ankündigungen: "Großartige Fortschritte" in den Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin , heißt es aus dem Weißen Haus, ein Gipfeltreffen soll es gar gaben und das in den nächsten Tagen. Natürlich weckt eine solche Nachricht Hoffnungen: Selbst wenn das Spitzengespräch erstmal "nur" so etwas wie ein Ende der gegenseitigen Luftangriffe brächte, wäre das besser als alles andere bisher. Und zugleich ist das Misstrauen groß: Wegen Putin sowieso, aber eben auch wegen Trump. Nicht ausgeschlossen nämlich, dass das Ganze mal wieder ein Ablenkungsmanöver ist: Schließlich naht das Ende der von ihm gesetzten Frist für ein Einlenken Putins. Trump müsste also Ernst machen mit den angedrohten Sanktionen./yyzz/DP/zb