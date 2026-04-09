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Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trump und dem Nato-Niedergang

10.04.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Trump und dem Nato-Niedergang:

"Wenn selbst der Oberschmeichler Mark Rutte im Weißen Haus bei Donald Trump kaum mehr durchdringt, wird klar: Der Nordatlantikpakt ist nicht nur ein wenig beschädigt, er siecht vielmehr vor sich hin - bis er total zertrümmert sein wird. Dafür könnte schon das aktuelle Konfliktfeld, der von den USA und Israel angezettelte Iran-Krieg, ausreichen. Zu Trumps Ärger sind die europäischen Verbündeten ihm nicht freudig zur Seite gesprungen. Trump will keine kosmetischen Veränderungen, sondern raus aus diesem Bündnis. Die Debatte über die Nato-Zukunft hat Deutschland längst erreicht. Sie läuft über die Wehrpflicht oder die Linken-Forderung nach der Auflösung des US-Stützpunktes Ramstein. Der ewige Friede wird aber auch hier eine Illusion bleiben. Die Welt ringsum rüstet weiter auf wie verrückt."/yyzz/DP/men