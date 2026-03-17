Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trump und Kuba

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Trump und Kuba:

"Vaterland oder Tod - unter diesem Slogan von Fidel Castro vereinen sich die Kubaner seit der Revolution, wenn es ihrer Insel an den Kragen gehen sollte. Der Feind waren die Vereinigten Staaten, die es nie verwunden haben, dass Castro das Land dem Einfluss Washingtons entzogen hatte. Donald Trump hält nun die Zeit für gekommen, die widerspenstigen Kubaner vom Kommunismus zu befreien. Tausende Kubaner sind wegen der Entbehrungen und der politischen Unterdrückung geflüchtet. Was aber nicht heißt, dass sich alle Kubaner von Trump erretten lassen wollen. Knechte der Amerikaner waren sie auf der Insel lange genug, das ist unvergessen. Castros Widerstandsgeist lässt grüßen."/yyzz/DP/men