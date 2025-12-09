DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.180 -0,9%Euro1,1646 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.186 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Vonovia A1ML7J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Treffen

09.12.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Ukraine-Treffen:

"Um zwischen den Großmächten in Amerika und Asien nicht zerrieben zu werden, muss die EU vor allem zusammenhalten. Die gemeinsame Unterstützung für Kiew stößt indes an Grenzen. Die Idee, eingefrorenes russisches Vermögen loszueisen, finden alle gut - bis auf das kleine Belgien, wo die Moskauer Milliarden verwahrt werden. Dazu gehört nicht, Gelder als Vorgriff auf Kriegsreparationen abzuzweigen. Sei's drum - die EU-Mehrheit will es so. Belgien fürchtet jedoch nicht unbegründet, später auf dem juristischen Scherbenhaufen allein sitzenzubleiben. Also müsste eine Garantie gegen Verluste eingebaut werden. Diese werden die Belgier wohl erhalten. Die Mittel werden allerdings nur dafür gebraucht, die Ukraine als Staat auch im kommenden Jahr über Wasser zu halten. Damit Kiew einen Krieg weiterführen kann, den angeblich alle Welt beenden will. Wahrlich schizophren."/yyzz/DP/men