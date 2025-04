Pressestimme: 'Volksstimme' zu US-Verhandlungen mit dem Iran

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu US-Verhandlungen mit dem Iran:

"Am Stopp des iranischen Atomprogramms haben sich schon diverse US-Präsidenten die Zähne ausgebissen. Einschließlich Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit die Atomvereinbarung von 2015 zwischen den USA, europäischen Ländern und dem Iran einseitig aufkündigte. Der US-Präsident ist nun wieder anderen Sinnes geworden - sein Nahostvermittler Steve Witkoff soll in Gesprächen 'über Bande' mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi im Oman über die Atomfrage verhandeln. Es ist eine US-Initiative, die Sinn macht - und somit eine große Ausnahme in der aktuellen Washingtoner Politik. Auch im Weißen Haus dürfte klar sein, dass die Vereinigten Staaten sich nicht mit jedem einen Kampf bis aufs Messer liefern sollten. Zumal im Nahen Osten, wo Trumps Riviera-Spinnereien über den Gazastreifen gar nicht gut ankommen."/yyzz/DP/he