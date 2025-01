Pressestimme: 'Volksstimme' zu Vorgehen gegen Cum-Ex-Deals

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Vorgehen gegen Cum-Ex-Deals:

"Dass es sich bei den illegalen Cum-Ex-Geschäften um den größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik handelt, bei dem Anleger in Komplizenschaft mit Banken Milliarden aus der Staatskasse geraubt haben, diese Einschätzung ist mehr als ein Jahrzehnt alt. Das vermeintliche Steuerspar-Modell ist im Grunde Ausdruck eines tiefen moralischen Verfalls der Finanzelite, der das Allgemeinwohl am Allerwertesten vorbeigeht. Beschämend ist, dass der Staat nicht in der Lage sein will, das kriminelle Treiben zu beenden und alle Beteiligten strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Angemessen wäre es, dem größten Steuerraub aller Zeiten die größte Ermittlertruppe aller Zeiten entgegenzusetzen, mit Zugriff auf alle Daten und einer Umstrukturierung der Finanzkontrolle. Doch daran gibt es kein Interesse. Viel einfacher ist es doch, dem einfachen Steuerbürger sofort Verzugszinsen in Rechnung zu stellen, wenn er seine Steuern ein paar Tage verspätet zahlt."/DP/jha