Pressestimme: 'Volksstimme' zu Wahlen in Indien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Wahlen in Indien:

"Bei allen Unfairness-Vorwürfen und sonstigen Einschränkungen: Indien als bevölkerungsreichstem Land der Welt ist es einmal mehr gelungen, demokratische Wahlen über die Bühne zu bringen. Das Ergebnis ist eine faustdicke Überraschung: Der erwartete Durchmarsch der Hindu-Partei hat nicht stattgefunden. Dennoch dürfte Premierminister Narendra Modi an der Macht bleiben. Er wird seinen Kurs, aus dem Subkontinent ein reines Hindustan zu machen, den Umständen anpassen und fortsetzen. Indiens bemerkenswerter Aufstieg in allen Bereichen dürfte sich unabhängig davon fortsetzen. Eine Herausforderung für die wirtschaftliche Konkurrenz. Zu dieser gehört auch Deutschland, das Indien ebenso wie Japan abhängen will, um zur global drittgrößten ökonomischen Macht aufzusteigen. Das könnte gelingen. Dann werden China und Indien die USA jagen - womit sich ein dramatischer Kampf um die wirtschaftliche Vorherrschaft in der Welt abzeichnet."