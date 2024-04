MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Wehrdienstregeln für Ukrainer

Das gerade in der Ukraine beschlossene Mobilisierungsgesetz schlägt Wellen bis weit nach Westeuropa. Vor ukrainischen Konsulaten gab es lange Schlangen. Flüchtige Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren wollten neue Papiere, um nicht in der ukrainischen Armee dienen zu müssen. Jetzt gibt es nur noch Ausweise zur Wiedereinreise in die Heimat. Die Führung in Kiew will die Streitkräfte um 500.000 aufstocken. Dafür braucht es jeden Mann. Allein 200.000 Betroffene sollen sich in Deutschland aufhalten. Nach ukrainischen Gesetzen hätten die meisten die Heimat nie verlassen dürfen. Doch die Europäer sperrten die Grenzen weit auf. In Deutschland gab und gibt es dazu eine üppige Bürgergeld-Unterstützung. Das lockt viele mehr als möglicher Ruhm für den Kampf gegen die Russen. Der Patriotismus ist jedenfalls längst nicht so entwickelt, wie gern erzählt wird. Doch wer soll die Ukraine verteidigen, wenn nicht die Ukrainer selbst?/yyzz/DP/zb